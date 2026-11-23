Zdroj: FOTO:TASR - MARTIN BAUMANN
Zdroj: PETR KRATOCHVIL @ PUBLICDOMAINPICTURES.NET
Zdroj: FOTO:TASR - MARIÁN HERC
Zdroj: FOTO:TASR - PAVEL NEUBAUER
Zdroj: FOTO:TASR - MARTIN BAUMANN
Zdroj: FOTO:TASR - MAROŠ HERC
Zdroj: FOTO:TASR - MARTIN BAUMANN
Zajtra sa v parlamente rozhodne, či si tisíce Slovákov v zahraničí budú môcť aj nabudúce odvoliť pohodlne poštou, alebo budú musieť cestovať na ambasády.
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Zákon už dvakrát prepadol, kritizuje ho aj generálny prokurátor Maroš Žilinka a prezident Pellegrini pohrozil vetom, ak poslanci siahnu na krúžkovanie.