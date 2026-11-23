Na Slovensku pôsobia ľudia z Ukrajiny a Ruska, ktorí podľa úradov získali rumunské doklady na základe falošných dokumentov o občianstve.
Umožňuje im to ľahší pohyb v krajinách Európskej únie aj ďalšie výhody. V Rumunsku teraz stíhajú organizátorov celej siete a snažia sa na súdoch zrušiť stovky pasov a preukazov totožnosti. Na Slovensku ide o doklady ľudí z hnutia Allatra, ktorí sú na Ukrajine stíhaní za vlastizradu a už roky žijú v prešovskom regióne. Na hnutie ešte v roku 2023 upozorňovalo ministerstvo vnútra ako na hybridnú hrozbu. Polícia teraz Investigatívnemu centru Jána Kuciaka potvrdila, že v septembri tohto roka jeho aktivity prestala preverovať.
Táto investigatíva vznikla v spolupráci Follow the Money (Holandsko), Public Record (Rumunsko), The Kyiv Independent (Ukrajina), Le Monde (Francúzsko), CuSens (Moldavsko) a Investigatívneho centra Jána Kuciaka.
Bohemia stojaca na suchu je malý penzión s názvom Apartmány v zátoke. Na rozdiel od okolitých ubytovacích zariadení sa uprostred jesene z jeho komína dymí a parkuje tu niekoľko áut, viaceré s ukrajinskými značkami. Nič však nenasvedčuje tomu, že by tu vládol čulý turistický ruch. V apartmánoch už niekoľko rokov bývajú mladé ženy spojené s hnutím Allatra, ktoré vzniklo na Ukrajine.
„Dievčatá sú tu. Spýtam sa ich, lenže niekedy nechcú ísť von, keď tu niekto príde,“ hovorí žena, s ktorou sme pri našich opakovaných návštevách v penzióne hovorili a pracuje v ňom ako chyžná. Potvrdzuje, že v penzióne žije od začiatku vojny tá istá skupina dievčat a nikoho iného tu nevidela. Ide o takzvané „nebeské vtáčiky“, čo sú mladé ženy, ktoré podľa učenia Allatra dávajú svetu kozmickú božskú silu a viaceré sa objavujú aj vo videách hnutia.
„Apartmány v zátoke, Domaša Dobra, Kvakovce 111,“ si v roku 2023 uviedla ako adresu trvalého bydliska aj konateľka sročky Sarem. „Štátna príslušnosť: Rumunská republika,“ píše sa ďalej vo firemných dokumentoch. Nepodarilo sa nám s ňou hovoriť, a tak nevieme, ako získala rumunské občianstvo. Dnes už vo firme s obratom, ktorý v roku 2025 presiahol 100-tisíc eur, nefiguruje. Jedným z jej konateľov je od júna 2026 vodca medzinárodného hnutia Allatra Igor Danilov. Ten sa už roky zdržuje na Slovensku. Ešte v decembri 2023 s ním práve pri apartmánoch na Domaši hovorili reportéri Seznam Zprávy.
Danilov, zakladateľka hnutia Allatra Halyna Jablochkina, riaditeľ ukrajinskej kancelárie hnutia Andrii Kovtunov a šéfka ďalšej z organizácií Allatry u našich východných susedov, Kristina Kovalevska, majú jedno spoločné - podľa našich zistení, všetci na základe falošného rumunského občianstva získali rumunské doklady a prebieha súdny spor o ich zrušenie. Navyše, sú na Ukrajine obvinení z vlastizrady pre ospravedlňovanie ruskej invázie, ktoré im ukrajinské orgány vzniesli po raziách v desiatkach objektov spojených s hnutím Allatra v novembri 2023. Danilov proruskú orientáciu v rozhovore v roku 2023 poprel, hnutie opakovane tvrdí, že ide o prenasledovanie. Allatru zakázali aj v Rusku.
Novinári z konzorcia, v ktorom pôsobí aj Investigatívne centrum Jána Kuciaka, objavili na rumunských súdoch stovky takýchto procesov o zrušenie dokladov. Preverili súdne záznamy viac ako piatich desiatok osôb, ktoré podľa rumunských orgánov získali pravé rumunské rodné listy, identifikačné karty alebo pasy na základe falošných dokladov o občianstve. V žalobách podaných rumunskými orgánmi sú uvedené dátum a miesto narodenia každej osoby, ako aj mená jej rodičov – tieto údaje pomohli novinárom identifikovať tieto osoby. Ukázalo sa, že viac ako 30 z nich boli Rusi. V Rumunsku prebieha aj rozsiahle trestné konanie zamerané na odhalenie organizovaných skupín stojacich za podvodnými praktikami zameranými na nelegálne získavanie rumunských dokladov.
V malej dedinke Vârfu Câmpului v severovýchodnom Rumunsku je v malom prízemnom domčeku, kde žije Aurel Ciubotariu s rodinou, zaregistrovaných niekoľko tisíc ľudí. Bývalý obuvník si totiž privyrábal predajom svojej adresy cudzincom, ktorí chceli získať rumunské doklady. Dnes v prípade svedčí. V roku 2023 protikorupčným policajtom povedal, že každý cudzinec zaplatil miestnym úradníkom 100 eur, z čoho polovica putovala majiteľovi domu, v ktorom mal mať daný cudzinec zapísané bydlisko.
Jeho adresa bola jedným z článkov celoštátnej siete, ktorá podľa rumunských prokurátorov umožňovala Rusom spojeným s Kremľom, ako aj moldavským a ukrajinským štátnym príslušníkom, podvodne získať rumunské preukazy totožnosti pomocou falošných osvedčení o občianstve, a vďaka tomu mať neobmedzený prístup do EÚ.
Okrem už spomínaných vodcov hnutia Allatra, ktorí sa zdržujú na Slovensku, prostredníctvom tejto schémy, rumunské doklady údajne získali aj bývalý manažér ruskej spoločnosti Gazprom, na ktorého sú uvalené sankcie v USA, Veľkej Británii a v Austrálii; bývalý šéf ruskej spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom výbušnín, na ktorého sú uvalené sankcie na Ukrajine; či člen úzkeho okruhu čečenského proruského lídra Ramzana Kadyrova.
V rámci tejto investigatívy sme zistili, že viacerí z nich odvtedy cestovali do krajín EÚ alebo si v nich založili firmy, no nie je jasné, či na tento účel skutočne použili rumunské doklady.
Niektoré z rumunských rodných listov, ktoré sa súdy snažia zrušiť, vydali Rusom v rokoch 2023 a 2024. Práve v čase, keď sa Rusi mohli dostať do Európy len s obtiažami, keďže EÚ v reakcii na inváziu na Ukrajinu zrušila zjednodušené vízové pravidlá. Rumunský pas alebo občiansky preukaz tento problém vyriešili a pre niektorých mohli byť tieto dokumenty spôsobom, ako sa usadiť v Únii.
Experti upozorňujú, že prípadné rozhodnutie súdu o zrušení rumunského rodného listu automaticky nezruší aj vydané pasy či doklady totožnosti a krajiny EÚ o tom nedostanú upozornenie. Potvrdila nám to v stanovisku aj hraničná a cudzinecká polícia, ktorá tiež upozorňuje, že rozdiel medzi občanmi EÚ a občanmi krajín mimo Únie je „významný“.
„Občan Únie nežiada o pobyt, právo pobytu mu vyplýva automaticky z postavenia občana Únie. Využívanie tohto práva si po splnení stanovených podmienok registruje na príslušnom OCP PZ. V prípade štátneho príslušníka tretej krajiny mu právo na pobyt na území SR nevzniká automaticky; jeho pobyt je podmienený „povoľovacím konaním“. Na udelenie pobytu musí spĺňať všetky podmienky stanovené v zákone,“ napísali nám z polície.
Stanovisko spomínaných predstaviteľov hnutia Allatra sa nám nepodarilo získať ani pri opakovaných návštevách v, s nimi spojených, nehnuteľnostiach a firmách. Odpovede sme nedostali ani na otázky zaslané emailom na medzinárodnú centrálu hnutia a na slovenskú pobočku.
Spolu s novinármi z ďalších krajín sme zistili, že stovky ľudí sa dostali neprávom k rumunským dokladom - preukazom totožnosti či pasom. Takéto doklady členskej krajiny Európskej únie im umožňujú slobodný pohyb, podnikanie ale aj ďalšie výhody. A to napriek tomu, že pochádzajú z tretích krajín, napríklad z Ukrajiny či Ruska a podmienky na získanie takýchto dokladov pravdepodobne nikdy nespĺňali. Získali ich totiž na základe sfalšovaných dokumentov. Rumunské orgány teraz vyšetrujú organizátorov tejto trestnej činnosti a snažia sa o zrušenie niekoľkých stoviek takto vydaných pasov a preukazov totožnosti. Získali ich totiž aj viaceré osoby spojené s firmami na sankčných zoznamoch, spájané s kriminálnymi či teroristickými skupinami, ale aj členovia hnutia Allatra, ktorí dlhé roky žijú na Slovensku, pričom na Ukrajine ich hľadajú tamojšie orgány pre podozrenie z vlastizrady.