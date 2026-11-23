Ukrajina potopila modernú ruskú vojnovú loď – a nie v Čiernom mori, ale až v Afrike. V nedeľu ráno zaútočilo sedem ukrajinských námorných dronov v líbyjskom prístave Benghází. Pod hladinu poslali ruskú korvetu Merkury, ktorá tam práve dotankovávala palivo, a zničili aj bojový vrtuľník Ka-27. Zásah dostala aj druhá loď, ktorá mala prevážať zbrane. Satelitné snímky už potvrdili vrak v prístave. Kremeľ hovorí o eskalácii napätia a OSN varuje, aby sa z Líbye nestalo nové bojisko.
Peter Valovič
dnes 23. novembra 2026 o 15:08
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Ukrajinci potopili ruskú loď pri pobreží Afriky
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Náhľadový obrázok: x.com/ZelenskyyUa
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