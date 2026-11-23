Meteorologické modely naznačujú až 10 centimetrov nového snehu, pričom najväčšie komplikácie hrozia na západe krajiny.
Na Slovensko sa v najbližších dňoch môže vrátiť výraznejšie sneženie, a to aj do nížin. Podľa portálu iMeteo môže od stredajšieho večera do piatkového rána napadnúť miestami až 10 centimetrov snehu. Meteorológovia upozorňujú na možné dopravné komplikácie.
Od severu k nám prúdi studený vzduch, do ktorého by mala v stredu večer postúpiť tlaková níž z oblasti Jadranského mora. Táto kombinácia môže priniesť intenzívne sneženie a problémy, najmä na západe Slovenska.
Podobné počasie očakávajú aj v Česku, Rakúsku či Maďarsku. Českí meteorológovia už vydali predbežné varovanie pred snežením, ktoré môže výrazne skomplikovať dopravu.
Predpoveď sa však ešte môže zmeniť a prípadná snehová kalamita na Slovensku zatiaľ nie je potvrdená.