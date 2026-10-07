Na základnej škole v obci Bidovce v okrese Košice-okolie museli v pondelok zasahovať policajti.
Do Základnej školy s materskou školou v Bidovciach v okrese Košice-okolie prišiel v pondelok (5. 10.) 13-ročný žiak s plynovou pištoľou. Ako pre TASR spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Illésová, išlo o čiastočne poškodenú zbraň, bez nábojov. Na prípad upozornil denník Korzár.
Hovorkyňa dodala, že k žiadnemu zraneniu nedošlo, nebolo potvrdené ani vyhrážanie sa so zbraňou a policajti vec objasňujú ako priestupok na úseku zbraní a streliva.
„Prevencii voči protiprávnemu konaniu a eliminácii negatívnych javov sa venuje zvýšená pozornosť nielen zo strany policajných preventistov, ale aj zo strany pedagogického personálu v spolupráci s Policajným zborom,“ povedala pre TASR Illésová s tým, že aj v tomto prípade postupovali policajti promptne a dôkladne túto situáciu preverili.
Nevedia, kde sa k nej dostal
Riaditeľ školy Ladislav Vangor pre TASR doplnil, že žiak mal pištoľ ukrytú v bunde. Počas veľkej prestávky to zistili dozorkonajúci učitelia a žiak im pištoľ odovzdal. „Doviedli ho do riaditeľne aj s pištoľou. Hneď sme kontaktovali obvodné oddelenie PZ v Bidovciach. Policajti po príchode prevzali pištoľ a spomínaného žiaka. Incident ďalej rieši polícia,“ uviedol.
Zákonný zástupca sa podľa Vangora dostavil do školy a ospravedlnil sa za správanie svojho dieťaťa. „Ani on nevedel vysvetliť, ako sa jeho dieťa, aj keď k nefunkčnej pištoli dostalo,“ povedal s tým, že o incidente bol informovaný aj zriaďovateľ a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.