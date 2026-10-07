Zlé trasy, neochota zastaviť, ale aj nemiestne poznámky a pocit strachu pri večerných odvozoch.
Reakcia rezortu vnútra prichádza po tom, čo sa na správanie šoférov rôznych taxislužieb začali čoraz častejšie sťažovať samotní zákazníci. Lidé opísali viaceré problematické situácie – od svojvoľného menenia trasy jazdy až po neschopnosť vodiča dorozumieť sa v slovenskom jazyku či zareagovať na výzvu na zastavenie, uvádza tnlive.sk.
Najzávažnejšie podnety však prichádzajú od žien. Tie upozornili na nevhodné narážky zo strany šoférov a pocity ohrozenia či strachu, najmä počas nočných a večerných odvozov. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sú takéto prípady neprijateľné a zákazníci musia mať garanciu, že sa do cieľa dostanú bezpečne a bez obáv.
Razia prebieha vo všetkých krajoch
Polícia preto prechádza do ráznejšej fázy. Od utorka (6. októbra) štartujú policajné zložky koordinované kontroly, ktoré sa dotknú všetkých slovenských krajov a potrvajú niekoľko dní.
Hliadky sa zamerajú najmä na to, či šoféri disponujú všetkými potrebnými povoleniami, či spĺňajú zákonné kritériá na výkon profesie taxikára a či dodržiavajú predpisy garantujúce bezpečnú a plynulú prepravu cestujúcich.