Incident si vyžiadal dvoch zranených, pričom jednu osobu museli resuscitovať.
V základnej škole v obci Leszczydol-Nowiny neďaleko Varšavy došlo vo štvrtok ráno k útoku 15-ročného žiaka s nožom na školníčku. Pri útoku boli zranené celkovo dve osoby, z ktorých jednu museli resuscitovať.
Jedna z osôb je v kritickom stave a podľa vyjadrenia ministra vnútra Marcina Kierwiňského ide o školníčku. Hovorca hasičov vo Wyszkowe Daniel Wachowski pre portál Interia uviedol, že na mieste sú okrem polície aj hasiči. Podľa vyjadrenia Ilony Pusčianovej z polície vo Wyszkowe pre TVN24 útočníkom je 15-ročný absolvent školy, ktorého zadržali.
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