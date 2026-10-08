Útok nožom na základnej škole v Poľsku: Len 15-ročný žiak napadol školníčku, jednu osobu museli oživovať
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TASR
dnes 8. októbra 2026 o 10:45
Čas čítania 0:19

Útok nožom na základnej škole v Poľsku: Len 15-ročný žiak napadol školníčku, jednu osobu museli oživovať

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Útok nožom na základnej škole v Poľsku: Len 15-ročný žiak napadol školníčku, jednu osobu museli oživovať
Zdroj: Refresher

Incident si vyžiadal dvoch zranených, pričom jednu osobu museli resuscitovať.

V základnej škole v obci Leszczydol-Nowiny neďaleko Varšavy došlo vo štvrtok ráno k útoku 15-ročného žiaka s nožom na školníčku. Pri útoku boli zranené celkovo dve osoby, z ktorých jednu museli resuscitovať.

Jedna z osôb je v kritickom stave a podľa vyjadrenia ministra vnútra Marcina Kierwiňského ide o školníčku. Hovorca hasičov vo Wyszkowe Daniel Wachowski pre portál Interia uviedol, že na mieste sú okrem polície aj hasiči. Podľa vyjadrenia Ilony Pusčianovej z polície vo Wyszkowe pre TVN24 útočníkom je 15-ročný absolvent školy, ktorého zadržali.

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