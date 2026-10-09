AKTUÁLNE: Diaľnica D1 pri Beluši je v smere na Žilinu neprejazdná v oboch pruhoch

Polícia vodičov žiada, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.
Diaľnica D1 pri Beluši v okrese Púchov zostala v piatok ráno z dôvodu prekážky na vozovke v smere na Žilinu neprejazdná. Dopravné obmedzenie je i v opačnom smere. Trenčianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Úsek je v smere na Žilinu neprejazdný v oboch jazdných pruhoch a v smere na Bratislavu je prejazdný v pravom jazdnom pruhu, spresnili policajti.
Polícia vodičov žiada, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.
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