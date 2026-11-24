Súkromné zápisky zosnulého pápeža Františka, ktoré si viedol viac než tri desaťročia, uzreli svetlo sveta.
Zosnulý pápež František, ktorý skonal 21. apríla 2025 vo veku 88 rokov po hospitalizácii pre obojstranný zápal pľúc, zanechal za sebou mimoriadne otvorené svedectvo o svojich vnútorných pochybnostiach a duchovných zápasoch.
V utorok 24. novembra vyšla 160-stranová kniha The Private Diary of Pope Francis, ktorú z jeho osobných denníkov zostavil jeden z jeho najbližších spolupracovníkov, kardinál Víctor Manuel Fernández. Publikácia mapuje záznamy z rokov 1992 až 2024 – celkovo 86 strán z obdobia pred zvolením za pápeža a ďalších 55 strán z čias jeho pontifikátu, informuje stanica CNN.
Najmrazivejšie pasáže sa týkajú troch zážitkov, ktoré František opísal ako stretnutia s diablom. Dve z nich prežil ešte v rodnej Argentíne a tretie v roku 2018 po návrate z návštevy Čile.
Diabla v zápiskoch vykreslil ako bytosť s ohnivými, hrozivými a zároveň zvodnými očami, pričom v januári 2021 si poznačil aj jeho hlas, ktorý mu mal oznámiť, že už dosiahol všetko, čo chcel. V roku 2018 navyše opísal výjav vstupu do pekla – pohľad ho natoľko vydesil, že okamžite siahol po ruženci, ktorý nazval svojou zbraňou.
Duchovná kríza a výčitky z Čile
Súkromné riadky zároveň poodhaľujú náročnú duchovnú krízu z rokov 2021 a 2022, keď pápež bojoval s pokušením využívať moc na čele cirkvi podľa vlastnej vôle a s predstavou, že dokáže všetko vyriešiť sám. Ako dopĺňa argentínsky denník La Nación, v novembri 2018 si ťažkal aj na nápor návštevníkov z Argentíny, ktorým nedokázal odmietnuť stretnutie, čo mu hromadilo povinnosti. Napriek tomu sa usiloval o pokoru, odmietal zaobchádzať s ľuďmi ako s bábkami a podľa kardinála Fernándeza neodvolal ani vysokého vatikánskeho predstaviteľa, ktorý proti nemu verejne vystupoval.
V denníkoch nechýba ani sebakritický pohľad na škandál sexuálneho zneužívania mladistvých v Čile spojený s kňazom Fernandom Karadimom, ktorý v roku 2018 vážne naštrbil pápežovu reputáciu – František otvorene priznal, že spočiatku nepochopil závažnosť celej situácie. Hoci sa v zápiskoch opakovane vracal k vyčerpaniu a v roku 2019 priznal pocit takmer úplnej straty duchovnej opory, o mnohých svojich kritikoch písal s nadhľadom a o svojom budúcom nástupcovi Robertovi Prevostovi, dnešnom pápežovi Levovi XIV., sa vyjadril ako o bezúhonnom človeku, veľkorysom misionárovi a výbornom pastierovi.