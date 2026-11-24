Poistenci Sociálnej poisťovne si pri chorobe, tehotenstve či starostlivosti o dieťa v budúcom roku finančne polepšia.
Pri splnení zákonných podmienok stúpnu maximálne vyplácané sumy pri štyroch typoch nemocenských dávok – ide o nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné. Najvýraznejší posun pocítia rodičia na materskej dovolenke, kde maximálna mesačná dávka v 31-dňovom mesiaci dosiahne hranicu 2 476,70 eura, upozorňuje poisťovňa.
Pravidelné zvyšovanie týchto stropov je priamym dôsledkom každoročného rastu všeobecného vymeriavacieho základu, od ktorého sa odvíja výška nemocenského poistenia aj samotný maximálny denný vymeriavací základ. Pre všetky prípady, keď dôvod na priznanie nemocenskej dávky vznikne medzi 1. januárom a 31. decembrom 2027, nesmie denný vymeriavací základ (vrátane jeho pravdepodobnej podoby či úhrnu základov) prekročiť sumu 106,5206 eura. Minimálny pravdepodobný denný vymeriavací základ bude v rovnakom období stanovený na presných 27 eur.
Koľko dostaneš na PNke v roku 2027
Zvýšenie stropov sa citeľne premietne aj do peňaženiek ľudí, ktorí sa v budúcom roku ocitnú na dočasnej práceneschopnosti. Maximálna denná výška dávky nemocenské dosiahne 58,58633 eura. V praxi to znamená, že Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom na péenke pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci najviac 1 757,60 eura a pri 31-dňovom mesiaci až 1 816,20 eura.