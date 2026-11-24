Chemické laboratóriá rezortu vnútra po piatkovom zásahu na Strednej odbornej škole pedagogickej v Modre zatiaľ neodhalili, aká konkrétna látka spôsobila študentom dráždivé ťažkosti.
Odborníkom z kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany v Nitre a Slovenskej Ľupči sa pri monitoringu ovzdušia na Strednej odbornej škole pedagogickej v Modre nepodarilo presne určiť látku, ktorá v piatok 20. novembra vyvolala u študentov dráždivé reakcie.
Laboratórny rozbor odobratej vzorky vzduchu nezachytil prítomnosť žiadnych chemikálií v koncentráciách, ktoré by sa dali priamo spojiť so zdravotnými ťažkosťami žiakov. Agentúru TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.
Podozrenie na prchavú látku
Podľa hovorcu mohlo dôjsť k uvoľneniu prchavej látky alebo zmesi ešte pred samotným odberom vzoriek, pričom vplyvom pohybu ľudí v priestore, vetrania či evakuácie budovy klesla jej koncentrácia pod detekčné limity prístrojov.
Vyšetrovatelia však pri obhliadke priestorov objavili chemické látky a prípravky, ktoré by vzhľadom na svoje vlastnosti mohli predstavovať možný zdroj kontaminácie. Hoci príčinnú súvislosť medzi týmito látkami a piatkovým incidentom zatiaľ nie je možné spoľahlivo potvrdiť, v nasledujúcich dňoch prebehol opakovaný monitoring a zaistené chemikálie naďalej podrobne skúmajú v laboratóriách.
Záchranné zložky zasahovali na strednej škole v Modre v piatok ráno po hlásení o úniku neznámej látky, pričom príznaky intoxikácie pocítilo niekoľko desiatok osôb. V Univerzitnej nemocnici Bratislava vtedy ošetrili 24 študentov, z ktorých 12 si vyžiadalo hospitalizáciu na pozorovanie, v Národnom ústave detských chorôb prijali 25 detí – päť z nich prepustili domov ešte v piatok pred polnocou – a vo Fakultnej nemocnici Trnava hospitalizovali troch pacientov.