Vybavovanie dávok už nemusí automaticky znamenať návštevu pobočky Sociálnej poisťovne ani vypĺňanie viacerých papierových tlačív.
Sociálna poisťovňa postupne zavádza 36 digitálnych zlepšení v šiestich životných situáciách, ktoré majú zjednodušiť život poistencom, zamestnávateľom, SZČO, budúcim rodičom aj dôchodcom.
Klienti majú k dispozícii 25 elektronických žiadostí, ktoré môžu podávať prostredníctvom zmodernizovaného portálu eSlužieb. Novinkou je aj širšie využívanie údajov, ktoré už evidujú iné inštitúcie, napríklad zdravotnícke zariadenia, banky či úrady práce. Cieľom je, aby občania nemuseli opakovane predkladať údaje, ktoré si Sociálna poisťovňa dokáže zabezpečiť sama.
Tehotenské a materské aj bez podania žiadosti
Jednou z najvýznamnejších zmien je možnosť získať tehotenské a materské bez podania osobitnej žiadosti. Ak lekár zaznamená potrebné údaje do elektronickej tehotenskej knižky, Sociálna poisťovňa na ich základe začne konanie o nároku na dávku a v prípade splnenia zákonných podmienok ju poistenke vyplatí.
Nový systém sa však zavádza postupne. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú na zapracovanie zmien do svojich informačných systémov čas do 31. januára 2027.
V niektorých prípadoch bude preto naďalej potrebné podať žiadosť, napríklad ak lekár potrebné údaje nezaznamená elektronicky alebo ak tehotenstvo potvrdí lekár v zahraničí. Otec dieťaťa musí o materské naďalej požiadať.