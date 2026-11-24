Iránska speváčka Parastú Ahmadíová a štyria členovia jej tímu dostali každý 74 rán bičom. Dôvodom bol koncert, na ktorom umelkyňa vystúpila bez povinnej pokrývky hlavy.
Iránske úrady v pondelok 23. novembra vykonali trest bičovania speváčky Parastu Ahmadíovej a štyroch jej spolupracovníkov. Súd ich potrestal za údajné porušovanie verejnej mravnosti a zverejňovanie nemravného obsahu na internete. Informovala o tom agentúra Reuters s odkazom na iránske médiá.
Speváčka v decembri 2024 odvysielala na YouTube koncert, na ktorom mala na sebe čierne šaty na ramienka a nezakryté vlasy. Irán pritom ženám nariaďuje nosiť na verejnosti hidžáb.
Okrem 74 úderov bičom dostala Ahmadíová aj jej spolupracovníci dvojročný zákaz cestovania do zahraničia a vykonávania hudobnej a umeleckej činnosti.
Organizácie na ochranu ľudských práv dlhodobo kritizujú bičovanie ako formu mučenia a porušovanie medzinárodného práva.
Odpor proti povinnému zahaľovaniu v Iráne zosilnel v roku 2022 po smrti Mahsá Amíníovej, ktorá zomrela po zatknutí mravnostnou políciou pre údajné porušenie pravidiel nosenia hidžábu. Hoci bezpečnostné zložky následné protesty násilne potlačili, veľa Iránok sa aj naďalej odmieta týmto pravidlám podriadiť.