Podľa výskumníkov sa jej členovia podieľali na viacerých násilných útokoch vrátane školských strelieb.
Na sociálnych sieťach sa rozrastá nebezpečná internetová komunita True Crime Community (TCC), ktorej členovia obdivujú masových vrahov a oslavujú útoky na školách. Niektorí z nich, podľa odborníkov, nezostávajú len pri zdieľaní násilného obsahu, ale sami plánujú útoky, informuje CBS News.
Podľa výskumníkov sa s komunitou od roku 2024 spája takmer 30 útokov po celom svete. V USA sa jej členovia za posledné tri roky podieľali na 12 útokoch, z toho sedem tvorili streľby na školách. Komunita pôsobí na platformách ako TikTok, Instagram, Facebook či Roblox a združuje tisíce ľudí.
Odborníci upozorňujú, že do TCC často vstupujú osamelí mladí ľudia, ktorí zažívajú šikanovanie alebo hľadajú prijatie. Sociálne siete im pritom môžu postupne ponúkať čoraz extrémnejší obsah.
Vplyv komunity sa prejavuje aj v Európe
Vo Francúzsku, v októbri, 14-ročný chlapec zaútočil v škole a zranil dvoch zamestnancov. Podľa vyšetrovateľov svoj plán vopred rozoberal s ďalším tínedžerom. Odborníci preto zdôrazňujú potrebu prevencie a pomoci mladým ľuďom, ktorí sa do podobných komunít dostanú.