Výzvy opozičných strán, aby hlava štátu nepodpísala zrušenie voľby poštou zo zahraničia, zrejme nezaberú.
Prezident SR Peter Pellegrini s vysokou pravdepodobnosťou podpíše novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne Smeru-SD, ktorá ruší voľbu poštou zo zahraničia. Hlava štátu to uviedla v utorok v reakcii na novinársku otázku s tým, že rozhodujúce bude stanovisko prezidentského legislatívneho právneho odboru. Ak odborný posudok nebude obsahovať zásadné pripomienky brániace podpisu, prezident zákon odobrí.
Pellegrini zdôraznil, že pri posudzovaní legislatívy nemôže postupovať svojvoľne ani podľa osobných emócií, ale výlučne z pohľadu jej súladu s ústavou. Zároveň poznamenal, že demokratický svet pozná oba spôsoby hlasovania – voľbu poštou aj priamu voľbu na ambasádach a zastupiteľských úradoch, pričom druhý model funguje aj v štátoch s podstatne dlhšou demokratickou tradíciou, než má Slovensko.
Hlava štátu preto dodala, že sa nechce nechať vtiahnuť do diskusie o pohodlnosti či nepohodlnosti hlasovania na zastupiteľských úradoch, kam sa voľba zo zahraničia presunie od 1. januára 2027.