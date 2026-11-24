Niektoré spoje sa zrýchlia, pribudnú nové priame linky do zahraničia a obnovia sa aj dôležité vnútroštátne spojenia.
Od 13. decembra začne na Slovensku platiť nový vlakový cestovný poriadok. Viaceré spoje sa zrýchlia vďaka zrekonštruovaným tratiam a ukončeniu výluk, informuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
Lístky podľa nového grafikonu sa začnú predávať 1. decembra. Jednou z hlavných noviniek bude priame spojenie Košíc s Viedňou. Denne budú premávať dva páry expresov TATRAN, vďaka ktorým cestujúci nebudú musieť prestupovať v Bratislave.
Skráti sa aj cesta medzi Bratislavou a Košicami
Expresy KRIVÁŇ a TATRAN budú rýchlejšie o 9 až 10 minút, pričom najrýchlejšie spoje zvládnu trasu za 4 hodiny a 44 minút. Rýchliky POVAŽAN budú premávať každú hodinu až do Žiliny.
ZSSK zároveň obnoví priame vlaky medzi Nitrou a Bratislavou-Novým Mestom, ktoré budú jazdiť každé dve hodiny. Častejšie spoje pribudnú aj smerom do Trnavy a Galanty.
Zmeny sa dotknú aj medzinárodnej dopravy. Pendolino medzi Prahou a Košicami zrýchli až o 33 minút a na trase Košice – Budapešť bude povinná rezervácia miesta. Na niektorých tratiach však budú naďalej pokračovať výluky a náhradná autobusová doprava.