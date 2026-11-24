Utorkové rozhodnutie parlamentu zrušiť voľbu poštou zo zahraničia a nahradiť ju hlasovaním na zastupiteľských úradoch vyvolalo ostrú reakciu opozičných strán.
Opoziční politici tvrdia, že vládna koalícia nemá na úpravu žiadne vecné argumenty a pravidlá mení len z obavy pred porážkou v parlamentných voľbách v septembri 2027. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil zrušenie voľby poštou za znásilnenie slovenskej demokracie a vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby schválenú legislatívu nepodpísal.
Ak ju však hlava štátu podpíše, PS spolu s opozičnými partnermi okamžite po jej zverejnení v Zbierke zákonov podá podnet na Ústavný súd SR, pričom Šimečka zároveň apeloval na Slovákov žijúcich v cudzine, aby prišli rozhodnúť o výmene vlády osobne v jesenných voľbách v roku 2027.
Kritika obmedzenia práv voličov aj ukončenia rozpravy
Predseda KDH Milan Majerský adresoval koalícii odkaz, že rušením voľby poštou ohla pravidlá a dopustila sa podvodu na voličoch, ktorým výrazne sťažuje výkon volebného práva, hoci práve za slobodné voľby ľudia bojovali 17. novembra 1989.
Podobne reagovala aj strana SaS, podľa ktorej ide o účelovú snahu skomplikovať účasť státisícom občanov v zahraničí – poslanec Ondrej Dostál odmietol argumenty o potrebe zabezpečiť tajnosť či priamosť voľby ako zavádzajúce a upozornil, že novela robí zo Slovákov v cudzine občanov druhej kategórie.
Podanie na Ústavný súd SR podporila aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá sa navyše mieni obrátiť na Monitorovací výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, keďže zmena podľa nej odporuje medzinárodným odporúčaniam. Poslanec Július Jakab (Slovensko – Za ľudí) zároveň deklaroval, že ak bude Hnutie Slovensko súčasťou budúcej vlády, voľbu poštou obnoví a zavedie aj elektronické hlasovanie zo zahraničia. Opozícia sa napokon ohradila aj voči postupu predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD), ktorý rozpravu v treťom čítaní ukončil predčasne skôr, než stihli vystúpiť všetci prihlásení rečníci.