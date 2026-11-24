Vodiči aj chodci by sa mali pripraviť na náročné podmienky.
V priebehu najbližších dvoch dní zasiahne Slovensko výrazné zimné počasie, ktoré si vyžiada zvýšenú opatrnosť najmä na cestách. SHMÚ vydal pre oblasť západného Slovenska platí výstraha pred poľadovicou, ktorá začne platiť v stredu 25. novembra od 17:00 a potrvá až do piatka 27. novembra do 6:00 hodiny ráno.
Situácia sa následne skomplikuje naprieč celou krajinou. Počas štvrtka totiž platí výstraha pred snežením na celom území Slovenska, preto by motoristi aj chodci mali rátať so zhoršenou zjazdnosťou ciest a prípadnými zdržaniami v doprave.
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