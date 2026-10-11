V sobotu po poludní došlo v okolí Boleveckého rybníka v Plzni k napadnutiu. Muž pobodal bežkyňu do chrbta.
Incident sa stal okolo trinástej hodiny. Muž ženu pobodal pri kempe Ostende bez zjavného dôvodu. Dobehol ju na bicykli, na ktorom potom aj odišiel. Bežkyni polícia poskytla prvú pomoc, následne ju previezli do nemocnice. Žena utrpela vážne zranenia, bodná rana jej prepichla hrudník, informuje server Krimi Plzeň.
Po mužovi pátrali desiatky policajtov, zatiaľ bez úspechu. Podarilo sa však získať kamerový záznam. „Malo by ísť o muža mladšieho veku, štíhlej postavy. Muž hovoril česky bez prízvuku. Jazdil na horskom bicykli zeleno-čiernej farby, na hlave mal helmu pravdepodobne sivej farby so šiltom a cez tvár mal modrý športový nákrčník,“ napísali policajti.
„Mal na sebe svetlé nohavice a čierne športové topánky s bielou podrážkou, modro-čiernu bundu s kapucňou a na chrbte čierno-červený batoh,“ opisujú.
Do akcie sa zapojili aj psovod so psami, špeciálne vozidlo mobilného veliteľstva na koordináciu pátrania a tiež špecialisti s dronom vybaveným termokamerou.