Opatrenie bude platiť do 10. novembra.
V Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) bude od pondelka (12. 10.) dočasne upravené cestovné. Na základné cestovné bude platiť 50-percentná zľava.
Opatrenie bude platiť do 10. novembra. Pre TASR to uviedla Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora IDS BK. Zmena súvisí s uznesením vlády o dočasnom znížení cien cestovného v regionálnej autobusovej a mestskej hromadnej doprave.
„Základné cestovné bude znížené o 50 percent, teda na úroveň ceny zľavneného cestovného,“ skonštatovala Vozárová. Zľava sa bude vzťahovať na celý sortiment jednorazových a denných cestovných lístkov v takmer všetkých predajných kanáloch vrátane mobilnej aplikácie IDS BK a systému Tapni sa.
Cestujúci, ktorý bežne nemá nárok na zľavnené cestovné, si pritom nemusí kupovať zľavnený cestovný lístok - v jednotlivých predajných kanáloch bude cena základného cestovného počas daného obdobia automaticky upravená na zníženú cenu. Výnimkou sú predajne Dopravného podniku Bratislava (DPB) a provízny predaj prostredníctvom tretích strán, kde sa odporúča zakúpiť zľavnený cestovný lístok.
Od 12. do 26. októbra bude možné zakúpiť si so zľavou aj 7-dňové a 30-dňové predplatné cestovné lístky. Cena tak bude zodpovedať cestovnému pre tarifnú skupinu žiak/študent/dôchodca/senior/ŤZP.
Na iné druhy cestovných lístkov sa dočasná zľava nebude vzťahovať, ich ceny zostanú nezmenené. Dočasné opatrenie sa zároveň nevzťahuje na už platné predplatné cestovné lístky. Nemenia sa ani podmienky pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené alebo bezplatné cestovné.
„Zároveň odporúčame nekupovať papierové cestovné lístky do zásoby, keďže po 10. novembri 2026 ich nebude možné vrátiť,“ pripomenula Vozárová.
Podľa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je objednávateľom prímestskej, teda regionálnej autobusovej dopravy, nie je možné vopred presne určiť predikciu nárastu počtu cestujúcich. „V prípade významnejšieho nárastu je možné v niektorých prípadoch očakávať v dopravnej špičke kapacitné problémy,“ uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman.