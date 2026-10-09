Čas na uhradenie nového poistného za október majú do 9. novembra 2026.
Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2025, si v týchto dňoch v poštovej schránke nájdu list od Sociálnej poisťovne s informáciou, či im od 1. októbra vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá povinné sociálne poistenie, informuje Pravda.
Informácie o odvodovej povinnosti im Sociálna poisťovňa zašle automaticky. Približne 92-tisíc SZČO v liste zároveň nájde informáciu o vymeriavacom základe a výške poistného, ktoré budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať do Sociálnej poisťovne. Čas na uhradenie nového poistného za október majú do 9. novembra 2026.
Koľko zaplatíš?
- Príjem do 2 876,90 eura - sociálne odvody platiť nebudeš.
- Príjem od 2 876,91 do 9 144 eur - zaplatíš mikroodvod 131,34 eura mesačne.
- Príjem nad 9 144 eur - budeš platiť štandardné sociálne odvody podľa vymeriavacieho základu, najmenej 303,11 eura mesačne.