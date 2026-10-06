Medzi padlými subjektmi figuruje obľúbený predajca potravín, no na dno definitívne dopadla aj známa finančná skupina Arca Capital.
September sa zapíše do tohtoročných štatistík ako mimoriadne kritický mesiac. Svoje podnikanie muselo zabaliť až 42 firiem, čo je najvyššie číslo od decembra minulého roka, kedy do krachu spadlo 46 subjektov, uvádza Denník N.
Tieto krachy však nie sú len číslami na papieri. Celková sekera, ktorú zbankrotované firmy nechali štátu, sa vyšplhala na astronomických 8,58 milióna eur.
Kto má na krku najväčšie dlhy?
Prvú priečku tohto smutného rebríčka obsadila maloobchodná eseročka Arminus&Johnson services. Firma, ktorá podľa papierov sídli len na virtuálnej adrese v Bratislave, dlhuje na daniach neuveriteľných 1,4 milióna eur.
Hneď za ňou nasleduje zabehnutý hráč z okresu Galanta – spoločnosť Good-Line. Tento predajca nápojov a potravín patril medzi veľmi úspešné firmy a ešte nedávno sa mohol pochváliť tržbami nad 5,5 milióna eur. Aktuálna realita je však krutá a na daniach či odvodoch firme svieti dlh takmer 1,3 milióna eur.
Bankrotový domino efekt strhol so sebou aj oveľa väčšie ryby. Nitriansky súd definitívne poslal do konkurzu spoločnosť Arca Capital Slovakia po tom, čo všetky pokusy o jej záchranu cez reštrukturalizáciu zlyhali.
Firmy zabíja konsolidácia a vyššie dane
Za touto masívnou vlnou pádov nestojí iba zlé manažérske riadenie. Odborníci upozorňujú, že podnikateľské prostredie dostáva tvrdé rany priamo od štátu.
Hlavná analytička spoločnosti CRIF Jana Marková poukázala na to, že podmienky na trhu sa radikálne zhoršili. Podľa jej slov za to môže aktuálna konsolidácia verejných financií, ktorá sa premieta do neustáleho zvyšovania daní a odvodov. Tento tlak zo strany štátu bol pre mnohých podnikateľov poslednou kvapkou a prinútil ich zavrieť firmy aj po dlhých rokoch úspešného fungovania.