Pápež Lev XIV. v najbližších dňoch podstúpi operáciu, pri ktorej mu odstránia uzlík v pľúcach
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TASR
dnes 11. októbra 2026 o 15:24
Čas čítania 0:48

Pápež Lev XIV. v najbližších dňoch podstúpi operáciu, pri ktorej mu odstránia uzlík v pľúcach

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Pápež Lev XIV. v najbližších dňoch podstúpi operáciu, pri ktorej mu odstránia uzlík v pľúcach
Zdroj: TASR/AP

Uzlík v pľúcach pápežovi zistili počas nedávnych vyšetrení.

Pápež Lev XIV. v nedeľu vo svojom príhovore k veriacim oznámil, že v najbližších dňoch podstúpi operáciu, pri ktorej mu odstránia uzlík v pľúcach. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.


Uzlík v pľúcach pápežovi zistili počas nedávnych vyšetrení. Podľa pápeža bolo ložisko zachytené v ranom štádiu a je ohraničené.


Dodal, že lekári odporučili operáciu a on sa rozhodol poslúchnuť ich rady. Chirurgický zákrok je naplánovaný na najbližšie dni. Ďalšie podrobnosti neboli zverejnené.


Pápež Lev o tom informoval v príhovore pri tradičnej modlitbe Anjel Pána, pričom sa na veriacich obrátil s prosbou, aby sa zaňho modlili.

Žije aktívny životný štýl 

Sedemdesiatjedenročný pápež doteraz nemal žiadne závažné zdravotné problémy a je známy aktívnym životným štýlom: každý týždeň v pápežskom letnom sídle v Castel Gandolfe hráva tenis a pláva a v kondícii sa udržiava aj pravidelným cvičením. Podľa správ médií má vo svojom byte v Apoštolskom paláci aj vlastnú posilňovňu.


Od 6. do 17. novembra má Lev XIV. naplánovanú cestu do Uruguaja, Argentíny a Peru. Zatiaľ nie je jasné, či operácia a následné zotavovanie ovplyvnia plánovaný program. Terajší pápež, občianskym menom Robert Francis Prevost, ešte ako generálny predstavený augustiniánskej rehole pôsobil v Peru dlhé roky ako misionár a biskup. Má aj peruánske občianstvo.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP
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