Uzlík v pľúcach pápežovi zistili počas nedávnych vyšetrení.
Pápež Lev XIV. v nedeľu vo svojom príhovore k veriacim oznámil, že v najbližších dňoch podstúpi operáciu, pri ktorej mu odstránia uzlík v pľúcach. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Uzlík v pľúcach pápežovi zistili počas nedávnych vyšetrení. Podľa pápeža bolo ložisko zachytené v ranom štádiu a je ohraničené.
Dodal, že lekári odporučili operáciu a on sa rozhodol poslúchnuť ich rady. Chirurgický zákrok je naplánovaný na najbližšie dni. Ďalšie podrobnosti neboli zverejnené.
Pápež Lev o tom informoval v príhovore pri tradičnej modlitbe Anjel Pána, pričom sa na veriacich obrátil s prosbou, aby sa zaňho modlili.
Žije aktívny životný štýl
Sedemdesiatjedenročný pápež doteraz nemal žiadne závažné zdravotné problémy a je známy aktívnym životným štýlom: každý týždeň v pápežskom letnom sídle v Castel Gandolfe hráva tenis a pláva a v kondícii sa udržiava aj pravidelným cvičením. Podľa správ médií má vo svojom byte v Apoštolskom paláci aj vlastnú posilňovňu.
Od 6. do 17. novembra má Lev XIV. naplánovanú cestu do Uruguaja, Argentíny a Peru. Zatiaľ nie je jasné, či operácia a následné zotavovanie ovplyvnia plánovaný program. Terajší pápež, občianskym menom Robert Francis Prevost, ešte ako generálny predstavený augustiniánskej rehole pôsobil v Peru dlhé roky ako misionár a biskup. Má aj peruánske občianstvo.