Útok sa odohral v mestskej časti Praga-Poludnie v jednej z inštitúcií vyššieho vzdelania patriacej sieti súkromných škôl TEB Edukacja. Inštitúcia býva otvorená v sobotu.
V Poľsku došlo za menej než týždeň k tretiemu útoku na škole. Polícia oznámila, že 21-ročná študentka v sobotu zranila v areáli varšavskej školy pre dospelých tri ženy vo veku 17 až 24 rokov. Ich zranenia nie sú život ohrozujúce. Polícia útočníčku zadržala. Informovali o tom agentúry PAP a AP, píše TASR.
Útok sa odohral v mestskej časti Praga-Poludnie v jednej z inštitúcií vyššieho vzdelania patriacej sieti súkromných škôl TEB Edukacja. Inštitúcia býva otvorená v sobotu.
Polícia podľa poľských médií dostala hlásenie o 12:30 a bezpečnostné zložky na miesto činu dorazili o asi štyri minúty neskôr. O zhruba hodinu neskôr potvrdila, že 21-ročná útočníčka napadla ostrým predmetom jednu 24-ročnú ženu a dve ďalšie dievčatá vo veku 17 rokov.
Páchateľka, ktorá je študentkou onej školy, podľa predbežných informácií nepoznala žiadnu zo svojich obetí. Tie si do inštitúcie prišli vybaviť administratíve záležitosti, uviedla PAP. Jednu zo žien po útoku hospitalizovali, jej život ale nie je v ohrození.
Polícia už v sobotu dopoludnia informovala, že zadržala 76 ľudí po dvoch útokoch nožom na školách, ku ktorým došlo v stredu a vo štvrtok. Pri prvom 19-ročný študent na strednej odbornej škole v Ostroleke zranil deväť ľudí. O deň neskôr v obci neďaleko Varšavy 15-ročný bývalý žiak základnej školy zabil školníčku a zranil riaditeľa a učiteľku.