Polícia sa zatiaľ odmietla vyjadriť k možnému motívu útočníka.
Muž, ktorý v piatok spáchal masovú streľbu v americkom meste Erie v štáte Pensylvánia, zabil sedem svojich príbuzných a rodinnú priateľku. Medzi jeho obeťami sú aj dve deti a žena v ôsmom mesiaci tehotenstva. Štyridsaťpäťročný útočník zrejme spáchal samovraždu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Polícia v Erie v piatok večer miestneho času dostala hlásenie o streľbe a po príchode na miesto činu objavila na ulici dve mŕtve ženy. Tie pred smrťou podľa videozáznamu prišli k domu a vyzerali rozrušene. Potom sa pokúšali kontaktovať susedov a vojsť. Z domu však vyšiel strelec, postrelil ich a vrátiť sa späť dovnútra.
Muž sa následne zabarikádoval, zatiaľ čo polícia dom obkľúčila a vyzvala ho, aby sa vzdal. Lokálny spravodajský web Erie News Now informoval, že k streľbe došlo aj počas obkľúčenia.
Zavraždil aj päťročného chlapca a jednoročné dievča
Podľa polície muža neskôr objavili v dome s ranou po výstrele, ktorú si zrejme spôsobil sám. Okrem neho našli vo vnútri mŕtvych mužov a ženy vo veku 19 do 44 rokov, päťročného chlapca a jednoročné dievča. Strelec a sedem z jeho obetí boli príbuzní.
„Niektoré výjavy vám zostanú v pamäti ešte dlho po tom, čo ich opustíte. Toto je jeden z tých tragických výjavov,“ povedal o mieste činu náčelník mestskej polície Rick Lorah. Podľa webu Erie News Now bola policajtom, ktorí v dome zasahovali, ponúknutá psychologická pomoc.
„Nemôžeme zvrátiť to, čo sa stalo, a nemôžeme zmierniť bolesť, ktorú tieto rodiny prežívajú, ale môžeme sa postarať o to, aby ju nemuseli znášať samy,“ povedala v sobotu novinárom starostka Erie Daria Devlinová.
Polícia sa zatiaľ odmietla vyjadriť k možnému motívu útočníka. Vyšetrovatelia budú hovoriť s ďalšími príbuznými a preveria telefóny žien, ktoré boli zavraždené pred domom. Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro ponúkol Devlinovej plnú podporu.