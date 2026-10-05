Moskva pritvrdila rétoriku a vyzvala zahraničných diplomatov aj cudzincov, aby okamžite opustili Kyjev, inak riskujú svoje životy pri masívnych náletoch.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí cez víkend otvorene vystupňovalo tlak na zahraničných zastupiteľov na Ukrajine. Cudzincov aj diplomatov pôsobiacich v Kyjeve vyzvalo, aby z mesta aj celej krajiny okamžite odišli.
Kremeľ vyhlásil, že ruská armáda bude v ukrajinskej metropole naďalej vykonávať masívne bombardovanie a letecké údery. Zároveň bezohľadne dodal, že tí, ktorí varovania neuposlúchnu, sa vedome vystavujú smrteľnému nebezpečenstvu a výlučnú zodpovednosť za prípadné obete či škody nenesie útočník, ale tí, ktorí v meste zostanú.
Prekvapivá reakcia vlády
Na drsné vyhrážky Moskvy reagovali západné ambasády v Kyjeve spoločným vyhlásením. Ku kritike Kremľa sa oficiálne pripojil aj slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Vyhlásil, že Rusko je viazané Viedenským dohovorom aj medzinárodným humanitárnym právom a za akúkoľvek ujmu bude niesť plnú zodpovednosť.
Tento krok slovenskej diplomacie vyvoláva pozornosť najmä pre politický kontext súčasnej vládnej koalície. Vláda Roberta Fica aj samotný Juraj Blanár dlhodobo čelia domácej aj zahraničnej kritike za otvorene proruské postoje. Slovenská diplomacia po nástupe súčasnej vlády zastavila štátnu vojenskú pomoc Ukrajine, opakovane preberá naratívy Kremľa o mieri a Blanár sa v minulosti dostal pod paľbu kritiky za priateľské stretnutie a podávanie rúk s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Pridanie sa k tvrdej kritike Moskvy po boku spojencov z NATO tak predstavuje vzácny moment, kedy Slovensko potvrdilo plnenie svojich záväzkov.
Diplomati z Kyjeva neodchádzajú, zastupiteľský úrad funguje ďalej
Ministerstvo zahraničných vecí SR potvrdilo, že nateraz nemení fungovanie veľvyslanectva v Kyjeve ani generálneho konzulátu v Užhorode. Bezpečnostnú situáciu rezort priebežne vyhodnocuje v úzkej kooperácii so slovenskými aj ukrajinskými zložkami a spojencami. Slovensko má podľa ministerstva neustále v pohotovosti krízové opatrenia, ak by bolo potrebné diplomatov rýchlo evakuovať.
Kroky Kremľa ostro odsúdili aj ďalšie európske krajiny, ako Poľsko či Estónsko. Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová poslala Moskve stručný a nekompromisný odkaz: „Odpoveď Rusku, ktoré nám odkazuje, aby sme odišli alebo riskovali životy: Zostávame.“