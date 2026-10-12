Polícia radí, ako postupovať a na čo si dať pozor.
Polícia opäť upozorňuje na podvod s údajnou neuhradenou pokutou. Nepravdivá správa tentoraz prišla e-mailom. Radí všímať si odosielateľa a neklikať na odkazy. Upozornila na to na sociálnej sieti.
„Neklikajte na odkaz v správe, nezadávajte prihlasovacie údaje do internetbankingu ani údaje z platobnej karty, e-mail vymažte, ak ste údaje už zadali, ihneď kontaktujte svoju banku prostredníctvom oficiálneho kontaktu,“ uviedla polícia.
Dodala, že podvodníci sa spoliehajú na strach a časový tlak. „Zastavte sa, overte si odosielateľa a nenechajte sa oklamať,“ uzavrela.
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