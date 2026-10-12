Bývalý šéf RTVS Jaroslav Rezník si kúpil luxusnú vilu za takmer 900-tisíc eur. Dnes vedie firmu, ktorá vyvíja liečbu rakoviny
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Natália Mišániová
dnes 12. októbra 2026 o 11:32
Čas čítania 0:38

Bývalý šéf RTVS Jaroslav Rezník si kúpil luxusnú vilu za takmer 900-tisíc eur. Dnes vedie firmu, ktorá vyvíja liečbu rakoviny

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Bývalý šéf RTVS Jaroslav Rezník si kúpil luxusnú vilu za takmer 900-tisíc eur. Dnes vedie firmu, ktorá vyvíja liečbu rakoviny
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Bývalý generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník si zaobstaral luxusnú vilu v bratislavskom Starom Meste za približne 900-tisíc eur.

Bývalý generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník si zaobstaral luxusnú vilu v bratislavskom Starom Meste. Nehnuteľnosť neďaleko Bratislavského hradu má podľa účtovnej závierky jeho firmy hodnotu približne 899-tisíc eur, informuje o tom portál Aktuality.sk.

Dom na Radvanskej ulici vlastní prostredníctvom spoločnosti Javenbam. Rezník má pritom aj ďalšie nehnuteľnosti vrátane dvoch bytov na bratislavských Kramároch a rekreačných domov v Štiavnických Baniach a Reci.

Z médií prešiel do biotechnologickej firmy

Po odchode z RTVS sa Rezník začal venovať aj podnikaniu v oblasti biotechnológií. Od februára 2025 je predsedom predstavenstva spoločnosti Mabpro, ktorá vyvíja imunoterapiu proti rakovine.

Funkciu mu ponúkol zakladateľ firmy a bývalý predseda Slovenskej akadémie vied Jaromír Pastorek. Rezník má podľa spoločnosti na starosti dohľad nad jej riadením, nie samotný vedecký výskum.

Firma získala aj podporu z verejných zdrojov, vrátane 2,5-miliónovej dotácie z plánu obnovy. V minulosti v jej predstavenstve pôsobil aj Roman Korbačka, spájaný s prostredím J&T.

Aktuality.sk sa Rezníka pýtali aj na financovanie novej vily. Na zaslané otázky však neodpovedal.
 
 

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Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
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