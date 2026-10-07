Rakúski kriminalisti oslavujú obrovský úspech. Po mesiacoch intenzívneho vyšetrovania sa im podarilo rozbiť organizovaný gang.
Rakúska polícia zriadila na dolapenie zlodejov už začiatkom roka 2026 špeciálnu vyšetrovaciu komisiu s krycím názvom „Operácia Madaras“. Kriminalisti totiž začali evidovať masívny nárast krádeží motorových vozidiel na záchytných parkoviskách pri vlakových staniciach a voľnočasových areáloch. Zlodeji vyčíňali najmä v Dolnom Rakúsku a na severe Burgenlandu, pričom ich hlavným terčom boli vozidlá koncernu Volkswagen.
Vyšetrovanie ukázalo na organizovanú skupinu, ktorej stopy viedli za hranice. Ukradnuté vozidlá totiž bezprostredne po čine smerovali priamo do slovenského hlavného mesta. Pri rozpletaní tohto prípadu tak rakúskym kolegom výrazne a úspešne sekundovala aj bratislavská kriminálka.
Filmové zatýkanie zo vzduchu
Slučka sa postupne začala sťahovať okolo 54-ročného Slováka. Keď v prvej polovici septembra opäť prekročil rakúske hranice, policajti už boli pripravení zasiahnuť. Nasadili na neho dokonca vrtuľník, ktorý ho nenápadne sledoval zo vzduchu až do momentu samotného zadržania.
Pri následnej prehliadke jeho auta zostali policajti prekvapení – našli u neho hotový arzenál profesionálneho autičkára. Nechýbali rušičky signálu, špeciálne elektronické zariadenia na prekonávanie zabezpečenia či upravené riadiace jednotky pre viaceré automobilové značky. Okrem neho skončil v putách aj jeho 43-ročný komplic.
Polmiliónová škoda a vyšetrovacia väzba
Dvojici Slovákov momentálne rakúska polícia pripisuje až 21 úspešných krádeží, čím mali majiteľom spôsobiť obrovskú škodu vo výške zhruba 500-tisíc eur. V ďalších siedmich prípadoch zostalo, našťastie, len pri nevydarenom pokuse.
Na základe príkazu prokuratúry vo Viedenskom Novom Meste už oboch podozrivých poslali do vyšetrovacej väzby, kde si počkajú na súd. Starší zo zadržaných mužov sa mal podľa dostupných informácií k činom už plne priznať.