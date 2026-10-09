AKTUÁLNE: Panamu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,6. Úrady varujú pred cunami
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TASR
dnes 9. októbra 2026 o 20:43
Čas čítania 0:23

AKTUÁLNE: Panamu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,6. Úrady varujú pred cunami

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AKTUÁLNE: Panamu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,6. Úrady varujú pred cunami
Zdroj: Refresher

Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo približne desať kilometrov juhozápadne od odľahlej obce Pitaloza Arriba neďaleko južného cípu Panamy.

Južné pobrežie Panamy v piatok zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 7,6, ktoré roztriaslo budovy aj v hlavnom meste. Úrady vydali varovanie pred vlnami cunami pri tichomorskom pobreží regiónu Strednej Ameriky, ako aj Kolumbie a Ekvádoru. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AP.


Bezprostredne po zemetrasení neboli hlásené žiadne škody ani obete. Televízne zábery zachytávali ľudí, ktorí v hlavnom meste Panama bežali z budov a zhromažďovali sa na uliciach.


Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo približne desať kilometrov juhozápadne od odľahlej obce Pitaloza Arriba neďaleko južného cípu Panamy. Otrasy vychádzali z hĺbky desiatich kilometrov, uviedol Geologický úrad Spojených štátov (USGS).

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