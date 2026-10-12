Podľa Žilinku polícia a prokuratúra nesprávne vyhodnotili závažnosť incidentu a nezačali trestné stíhanie včas.
Polícia a prokuratúra pochybili pri riešení prípadu vyhrážania sa sekerou pred základnou školou v Čeľadiciach v okrese Nitra. Po preskúmaní prípadu to skonštatoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa neho príslušné orgány nesprávne vyhodnotili závažnosť incidentu a nekonali dostatočne rýchlo.
Mladík sa deviatakovi vyhrážal zabitím
Prípad sa stal 10. septembra, keď sa 18-ročný mladík so sekerou v ruke vyhrážal žiakovi deviateho ročníka. Hrozil mu zabitím, ak sa večer nedostaví na dohodnuté miesto. Neskôr sa vyhrážal aj tým, že so sekerou príde do školy.
Polícia a prokuratúra podľa Žilinku nekonali včas
Starosta obce Peter Pukan podal 22. septembra trestné oznámenie, ku ktorému priložil kamerové záznamy, video incidentu a ďalšie dôkazy. Podľa Žilinku však polícia a prokuratúra nezačali trestné stíhanie a nevzniesli obvinenie včas, hoci mali k dispozícii potrebné informácie.
Žilinka žiada vyvodenie zodpovednosti
Generálny prokurátor preto nariadil prijatie opatrení, ktoré majú podobným pochybeniam zabrániť. Zároveň požaduje vyvodenie zodpovednosti voči príslušnému prokurátorovi.
Osemnásťročný mladík už čelí obvineniu z nebezpečného vyhrážania. Polícia pritom tvrdí, že sa prípadom zaoberala od jeho oznámenia a priebeh vyšetrovania ovplyvnila potreba preveriť ďalšie skutočnosti. Nariadila aj kontrolu svojho postupu.