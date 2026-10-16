Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pocestuje 26. októbra do Moskvy. Zasadne tam medzivládna komisia pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ktorá sa naposledy stretla ešte v roku 2021.
Zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou sa uskutoční 26. októbra v Moskve. Oznámila to ruská vláda, na ktorú sa v noci na piatok odvolala tlačová agentúra TASS, píše TASR.
Nadchádzajúcemu zasadnutiu komisie, ktorá sa naposledy zišla v novembri 2021 v Bratislave, budú predsedať ruský minister vedy a vysokého školstva Valerij Falkov a minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár, uviedla tlačová služba ruskej vlády vo vyhlásení.
Energetika aj ruskí športovci
Magazín Politico už skôr informoval, že témami budú dodávky plynu a ropy, jadrové palivo či obmedzenia pre ruských športovcov. Na programe zasadnutia bude podľa neho aj kultúra, cestovný ruch, poľnohospodárstvo, ochrana životného prostredia či Ruské centrum vedy a kultúry v bratislavskom Starom Meste.
Slovenské opozičné strany vo štvrtok plánovanú cestu šéfa diplomacie Blanára do Ruska kritizovali. Predstavitelia SaS tvrdia, že zasadnutie medzivládnej komisie je len dymovou clonou a Blanár tam v skutočnosti bude rokovať o zrušení limitov na počet ruských diplomatov na Slovensku. Minister tvrdenia označil za nezmysel.