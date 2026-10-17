Klasické papierové vývesky na zastávkach začínajú postupne nahrádzať inteligentné elektronické označníky s technológiou e-paper. Cestujúcim v reálnom čase zobrazia odchody spojov.
Časy, kedy cestujúci na zastávkach lúštili miniatúrne písmo na vyblednutých alebo dažďom rozmočených papieroch, sa v Banskobystrickom kraji pomaly blížia ku koncu. Integrovaný dopravný systém Banskobystrického kraja (IDS BBSK) spustil testovanie novej generácie elektronických označníkov, ktoré majú výrazne sprehľadniť a zjednodušiť cestovanie verejnou dopravou.
Nové zariadenia využívajú technológiu elektronického papiera (e-paper), ktorú väčšina ľudí pozná z čítačiek kníh. Tento typ displeja je energeticky úsporný a zabezpečuje výbornú čitateľnosť aj na ostrom poludňajšom slnku. Zariadenia neslúžia len ako statický rozpis – okrem bežných harmonogramov vedia v reálnom čase informovať o aktuálnej situácii na cestách a prípadných komplikáciách v doprave. Prostredníctvom integrovaných QR kódov sa navyše pasažieri vedia cez smartfón okamžite prekliknúť k ďalším podrobnostiam o svojej trase.
Hlasový asistent pre slabozrakých
Veľkým posunom vpred je bezbariérovosť celej technológie. Označníky sú vybavené špeciálnym zvukovým modulom prispôsobeným pre ľudí so zrakovým znevýhodnením. Nevidiacim a slabozrakým cestujúcim stačí stlačiť vyhradené hlasové tlačidlo a zariadenie im zreteľne nahlas oznámi, kedy odchádzajú najbližšie autobusy z danej zastávky.
Prvý digitálny označník už osadili v Žiari nad Hronom. Do pilotnej fázy testovania sa čoskoro zapoja aj zastávky v Brezne, Detve a v obci Staré Hory. Koordinátor dopravy plánuje počas nasledujúcich mesiacov detailne sledovať, ako sa moderná technológia osvedčí v bežnej každodennej prevádzke a ako na ňu zareagujú samotní cestujúci. Výsledky testovania následne rozhodnú o tom, či sa smart označníky rozšíria do ďalších miest a obcí naprieč celým krajom.