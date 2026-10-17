Muž je obvinený z prípravy obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v súvislosti s chystaným podpaľačským útokom na fabriku vyrábajúcu drony v obci Haniska.
Cudzinec, ktorý mal prsty v príprave rozsiahlej sabotáže na východnom Slovensku, slobodu tak skoro neuvidí. Okresný súd v Prešove v piatok 16. októbra rozhodol, že obvinený Lotyš bude stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy justície, že by sa pokúsil ujsť za hranice, skrývať sa pred vyšetrovateľmi alebo by mohol v nebezpečnej činnosti pokračovať.
Lotyšského štátneho príslušníka zadržali v Nemecku na základe európskeho zatýkacieho rozkazu a na slovenské územie ho tamojšie orgány odovzdali len vo štvrtok večer. Ako uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová, verdikt o väzbe zatiaľ nie je právoplatný, keďže obvinený muž má stále čas podať opravný prostriedok.
Cieľom bola fabrika na drony so 70 ľuďmi
Celá kauza odštartovala bleskovým zásahom protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) ešte 22. augusta. Elitní policajti vtedy v hodine dvanástej zmarili podpaľačský útok na strategický závod v obci Haniska neďaleko Košíc, kde sa vyvíjajú a montujú moderné bezpilotné systémy.
Scenár, ktorý skupina pripravovala, mohol mať katastrofálne následky. V priestoroch haly sa v inkriminovanom čase nachádzalo zhruba 70 zamestnancov, ktorých životy a zdravie boli v priamom ohrození. Vzniknutý požiar by navyše zničil špičkové výrobné linky a technológie, ktorých hodnota sa pohybuje v desiatkach miliónov eur.
Polícia zadržala ďalšieho podozrivého
V prípade pôvodne obvinili troch cudzincov z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy formou spolupáchateľstva. Kým prví dvaja skončili vo vyšetrovacej väzbe takmer okamžite po akcii, Lotyš sa pokúsil zmiznúť na západe a spravodlivosť ho dobehla až v Nemecku.
Vyšetrovatelia však sieť okolo prípadu sťahujú ešte viac. Polícia najnovšie potvrdila, že v súvislosti s incidentom zadržala už aj štvrtého podozrivého a intenzívne vyšetrovanie celého pozadia plánovaného útoku pokračuje ďalej.