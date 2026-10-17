Skupina tínedžerov surovo zbila chlapca pred školou v Nemecku. Čelia obvineniu z ublíženia na zdraví a lúpeže
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TASR
dnes 17. októbra 2026 o 13:35
Čas čítania 1:23

Skupina tínedžerov surovo zbila chlapca pred školou v Nemecku. Čelia obvineniu z ublíženia na zdraví a lúpeže

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Skupina tínedžerov surovo zbila chlapca pred školou v Nemecku. Čelia obvineniu z ublíženia na zdraví a lúpeže
Zdroj: TASR/AP

Celý útok si prizerajúci sa rovesníci natáčali na video.

Brandenburská polícia vyšetruje násilný incident spred jednej zo stredných škôl vo Frankfurte nad Odrou. V stredu tam skupina mladistvých surovo napadla iného žiaka a incident si natáčali prizerajúci sa. „Chlapec utrpel zranenia v oblasti tváre,“ uviedol hovorca polície, ale bližšie informácie o ich závažnosti neposkytol. TASR o tom píše podľa agentúry DPA, keď ako prvé o incidente informovali noviny Märkische Oderzeitung.

„Som otrasený tým, čo sa tu, vo Frankfurte nad Odrou, stalo mladému človeku,“ napísal starosta Axel Strasser (nezávislý) na Instagrame. „Nikto by nikdy nemal zažiť niečo podobné,“ dodal.

„Nikto nezatvára oči,“ napísal minister práce, sociálnych vecí, zdravotníctva a spoločenskej súdržnosti v spolkovej krajine Brandenbursko a bývalý starosta mesta René Wilke (SPD). „Všetci pozorne sledujú situáciu – a páchatelia by si toho mali byť vedomí,“ dodal.

Polícia má k dispozícii video, ktoré zachytáva útok. Skupinka mladistvých najprv obkľúči iného chlapca a následne ho začnú surovo biť vrátane kopancov a úderov do hlavy. Neprestávajú, ani keď padne na zem.

Desať podozrivých nemeckej, poľskej, ruskej a sýrskej národnosti vo veku od 13 do 15 rokov čelí obvineniam z ťažkého ublíženia na zdraví a lúpeže.

„Kto v našej krajine vytvára neistotu, nemôže sa dovolávať ochrany na základe nestabilnej situácie v krajine svojho pôvodu,“ napísal Wilke na Instagrame.

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Je pripravený plne využiť nové právne ustanovenia, ktoré umožňujú odňatie štatútu chránenej osoby alebo zrušenie jej práva zdržiavať sa v Nemecku. Existencia záznamu v registri trestov či dlhodobé poberanie sociálnych dávok je priťažujúca okolnosť.

„V prípade mladistvých je možné vyniesť súdne rozsudky,“ vysvetlil s tým, že po dosiahnutí plnoletosti by to mohlo viesť k vyhosteniu. Ak navyše rodinné pomery „nepodporujú úspešnú integráciu – a môžu dokonca u mladých ľudí podnecovať tento druh správania – potom je to východiskový bod (pre prísnejšie kroky),“ pripomenul.

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Náhľadový obrázok: Unsplash/Jonas Augustin
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