V Nitrianskom kraji padol stotisícový jackpot. Šťastlivec v hre Všetko alebo nič trafil všetkých 11 čísel
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Daniel Zbudila
dnes 17. októbra 2026 o 16:35
Čas čítania 0:48

V Nitrianskom kraji padol stotisícový jackpot. Šťastlivec v hre Všetko alebo nič trafil všetkých 11 čísel

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V Nitrianskom kraji padol stotisícový jackpot. Šťastlivec v hre Všetko alebo nič trafil všetkých 11 čísel
Zdroj: Pixabay

V októbri ide už o druhú hlavnú trefu v tejto špecifickej hre, kde mimochodom berieš rovnaký balík aj vtedy, ak sa netrafíš ani do jedného jediného čísla.

Stačilo osem dní a v obľúbenej hre od Tiposu opäť cinkla maximálna možná výhra. Vo štvrtok 15. októbra sa šťastie usmialo na stávkara z Nitrianskeho kraja, ktorý si pripísal na konto parádnych 100-tisíc eur, píše tnlive.sk. Risk s vlastnými tipmi mu vyšiel na sto percent – na tikete totiž trafil kompletnú zostavu čísel 1, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 19, 21 a 22.

V aktuálnom mesiaci ide už o druhý prípad, keď niekto rozbil bank. Hoci sa takáto trefa môže zdať ako obrovská vzácnosť, hra zažila ešte bláznivejšiu sériu v septembri, kedy hlavná výhra padla hneď počas prvých troch dní mesiaca po sebe.

Aká je šanca na výhru

Samotný princíp hry Všetko alebo nič patrí k najzaujímavejším na slovenskom trhu. O 100-tisíc eur sa hrá každý deň, pričom jackpot neberieš len v momente, keď predvedieš stopercentnú presnosť. Presne rovnaká suma ti na účte pristane aj v úplne opačnom extréme – teda keď netrafíš ani jedno jediné číslo.

Podľa lotériovej spoločnosti je totiž šanca na totálny zásah aj totálne minutie úplne rovnaká, konkrétne 1 ku 705 432. Hráči, ktorí skončia niekde medzi a uhádnu desať, deväť, osem, alebo naopak tri, dve či jedno číslo, berú menšie výhry od troch do dvesto eur.

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Náhľadový obrázok: TASR/DPA
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