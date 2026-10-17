V októbri ide už o druhú hlavnú trefu v tejto špecifickej hre, kde mimochodom berieš rovnaký balík aj vtedy, ak sa netrafíš ani do jedného jediného čísla.
Stačilo osem dní a v obľúbenej hre od Tiposu opäť cinkla maximálna možná výhra. Vo štvrtok 15. októbra sa šťastie usmialo na stávkara z Nitrianskeho kraja, ktorý si pripísal na konto parádnych 100-tisíc eur, píše tnlive.sk. Risk s vlastnými tipmi mu vyšiel na sto percent – na tikete totiž trafil kompletnú zostavu čísel 1, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 19, 21 a 22.
V aktuálnom mesiaci ide už o druhý prípad, keď niekto rozbil bank. Hoci sa takáto trefa môže zdať ako obrovská vzácnosť, hra zažila ešte bláznivejšiu sériu v septembri, kedy hlavná výhra padla hneď počas prvých troch dní mesiaca po sebe.
Aká je šanca na výhru
Samotný princíp hry Všetko alebo nič patrí k najzaujímavejším na slovenskom trhu. O 100-tisíc eur sa hrá každý deň, pričom jackpot neberieš len v momente, keď predvedieš stopercentnú presnosť. Presne rovnaká suma ti na účte pristane aj v úplne opačnom extréme – teda keď netrafíš ani jedno jediné číslo.
Podľa lotériovej spoločnosti je totiž šanca na totálny zásah aj totálne minutie úplne rovnaká, konkrétne 1 ku 705 432. Hráči, ktorí skončia niekde medzi a uhádnu desať, deväť, osem, alebo naopak tri, dve či jedno číslo, berú menšie výhry od troch do dvesto eur.