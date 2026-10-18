Predajcovia v klenotníckej dielni ich presvedčili nátlakovým marketingom aj honosne vyzerajúcim certifikátom.
Dovolenkový výlet rakúskeho dôchodcu Konrada L. a jeho manželky na gréckom Rodose nabral nepríjemný spád počas organizovanej zastávky v miestnom zlatníctve. Predajcovia spustili masívny nátlak, aby dvojicu presvedčili o jedinečnej investícii do vzácnych kameňov, uvádza web Heute.
„Vrhli sa na nás ako hyeny,“ opísal dôchodca pre denník Heute. Manželku zaujal prívesok s modrofialovým kameňom, ktorý predajcovia prezentovali ako tanzanit. Dvojica nátlaku podľahla a za šperk spolu so „záručným certifikátom“ zaplatila v hotovosti a doplatkoch rovných 5 000 eur.
Hodnotu má len retiazka
Po návrate do Rakúska nechal Konrad náhrdelník posúdiť trom nezávislým klenotníkom v Rakúsku a vo Švajčiarsku. Výsledok bol jednoznačný – šperk má hodnotu najviac 400 eur. Drahokam bol podľa expertov mimoriadne nekvalitne vybrúsený a najcennejšou časťou celého klenotu bola samotná retiazka.
Keď sklamaný dôchodca kontaktoval priamo predajňu na Rodose a žiadal peniaze späť, obchodník to odmietol a navrhol len možnosť poslať náhrdelník poštou na výmenu za iný tovar. Právnici navyše potvrdili, že šanca vymôcť peniaze súdnou cestou je v podobných prípadoch takmer nulová.