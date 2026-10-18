Vyjadrenie postoja proti rasizmu vyústilo do vyhrážok likvidáciou priamo počas vyučovania.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre podal Špecializovanému trestnému súdu návrh na vzatie do väzby 15-ročného M.S. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Žiak je stíhaný pre zločin vydierania na chránenej osobe (dieťati) a z osobitného motívu - nenávisti.
Obvinený mal počas vyučovania na Strednej odbornej škole technickej v Komárne spolužiakovi opakovane hroziť usmrtením, ak neupustí od prezentovania svojich názorov odsudzujúcich rasizmus a ak sa nebude správať podľa jeho predstáv.
„Orgány činné v trestnom konaní nebudú tolerovať prejavy netolerantnosti a nenávisti, ako aj s nimi súvisiace vyhrážky, zvlášť na školách,“ skonštatoval Žilinka.