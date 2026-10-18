Plamene sa v dôsledku silného vetra bleskovo rozšírili po areáli a spôsobili rozsiahlu devastáciu.
Na základni vypukol masívny požiar, ktorý si podľa kanadského ministra obrany Davida McGuintyho vyžiadal niekoľko obetí na životoch a vysoký počet zranených osôb.
Presnú bilanciu obetí ani príčinu vzniku plameňov úrady bezprostredne nezverejnili, no minister prisľúbil podrobnejšie vyjadrenie v priebehu nasledujúcich hodín a dní.
Nemocnice na hrane kapacít
Závažnosť situácie podčiarkujú vyjadrenia zdravotníkov z mesta Edmonton, ktoré leží približne 200 kilometrov severozápadne od základne. Miestne nemocnice priamo vo Wainwrighte nápor popálených a zranených vojakov vôbec nedokázali absorbovať a vyhlásili stav úplného preťaženia.
„Je tu viac pacientov, než by sme teraz chceli počítať. Je to katastrofa. Taká, aká prichádza raz za 15 až 25 rokov,“ uviedol pre stanicu CBC lekár Warren Thirsk z edmontonskej nemocnice, kam smerovali transporty najťažších prípadov.
Samospráva obvodu Wainwright informovala, že šírenie ohňa extrémne urýchlil silný nárazový vietor. Hasičským jednotkám sa plamene napokon podarilo dostať pod kontrolu, no zhorenisko naďalej monitorujú.
Požiaru predchádzal incident, dym zastavil referendum
Do prípadu sa vložil aj kanadský premiér Mark Carney. Vo svojom stanovisku na sociálnej sieti X uviedol, že vypuknutiu požiaru predchádzal bližšie nešpecifikovaný „vážny incident“. Či išlo o technické zlyhanie pri cvičení s muníciou, alebo inú nehodu, zatiaľ vyšetrovatelia nešpecifikovali.
Tragédia mala dosah aj na civilný život v regióne. Úrady museli pre dym a bezpečnostné riziká uzavrieť volebnú miestnosť v komunitnom centre Wainwright Communiplex.
V Alberte totiž v piatok vrcholilo predčasné hlasovanie pred ostro sledovaným referendom naplánovaným na 19. októbra. V ňom majú obyvatelia provincie rozhodnúť o vypísaní záväzného hlasovania o odtrhnutí a úplnej nezávislosti Alberty od Kanady.