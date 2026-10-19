Vyšetrovateľ zároveň inicioval podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.
Polícia obvinila 14-ročného žiaka zo školy v okrese Trebišov z nebezpečného vyhrážania. Chlapec sa mal 13. októbra priamo v triede vyhrážať viacerým deťom zabitím a to rôznymi spôsobmi.
Spolužiakom mal navyše povedať, že nad ich zabitím premýšľa každý deň, čím v nich chcel vyvolať ešte väčší strach.
Policajný vyšetrovateľ po vykonaní potrebných úkonov chlapca obvinil a inicioval podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.
Polícia zdôraznila, že podobné incidenty berie vážne a každé oznámenie dôkladne preveruje. Zároveň pripomenula, že trestnoprávna zodpovednosť sa môže vzťahovať aj na mladistvých.
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