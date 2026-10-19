Muž teraz prehovoril o dramatickom incidente a priznal, že konal bez premýšľania.
Vedúci predajne s videohrami vo francúzskom meste Nice sa počas násilných protestov postavil skupine výtržníkov, ktorí sa pokúšali dostať do obchodu. Muž menom Pierre sa ich snažil zastaviť, no útočníci ho zhodili na zem a hádzali po ňom rôzne predmety, informuje portál Dexerto.
Incident zachytilo video, ktoré sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach. Predajňa herného reťazca Micromania napriek jeho snahe utrpela značné škody. Poškodené zostali regály aj predávaný tovar.
Predavač prehovoril o útoku
„Jednoducho som sa postavil pred nich, aby som im zabránil vojsť dovnútra. To je všetko,“ opísal Pierre pre francúzske médiá. Priznal, že konal inštinktívne a spätne svoje rozhodnutie ľutuje. „Myslím, že som to nemal robiť. Bola to hlúposť,“ dodal.
Pri útoku utrpel najmä odreniny a podľa vlastných slov nejde o vážne zranenia. Po incidente vznikli na jeho podporu finančné zbierky, Pierre však upozornil, že ich sám nezaložil a nikto ho v tejto súvislosti nekontaktoval. Ľudí preto vyzval na opatrnosť pred možnými podvodmi.
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