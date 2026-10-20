Bombic sa na pojednávanie nedostavil a súd rozhodol v jeho neprítomnosti.
Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo vyhral súdny spor s Danielom Bombicom, známym ako Danny Kollár. Bombic o politikovi na sociálnych sieťach šíril nepravdivé tvrdenie, že bol pacientom odvykacej kliniky pre drogovo závislých. O rozhodnutí Okresného súdu Martin informoval advokát Peter Kubina.
Bombic o súdnom konaní vedel, na pojednávanie však neprišiel. Žalobu dostal ešte počas pobytu vo väzbe, odkiaľ súdu zaslal písomné vyjadrenie. Po prepustení sa podľa Kubinu o ďalší priebeh konania nezaujímal a nezabezpečil si ani právneho zástupcu.
Súd preto rozhodol v jeho neprítomnosti, no až po vykonaní dôkazov na verejnom pojednávaní. Rozsudok je už právoplatný a vykonateľný. Podľa advokáta sa proti nemu nemožno odvolať ani podať dovolanie.