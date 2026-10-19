Gröhling ohlásil spoločné pódium opozície aj s Matovičom: Zase sľubuje niečo, čo nie je dohodnuté, reaguje PS
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Daniel Zbudila
dnes 19. októbra 2026 o 17:01
Čas čítania 1:17

Gröhling ohlásil spoločné pódium opozície aj s Matovičom: Zase sľubuje niečo, čo nie je dohodnuté, reaguje PS

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Gröhling ohlásil spoločné pódium opozície aj s Matovičom: Zase sľubuje niečo, čo nie je dohodnuté, reaguje PS
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Opozičná jednota dostala ďalšiu trhlinu len niekoľko hodín po spoločných vystúpeniach na námestiach. Predseda SaS Branislav Gröhling v nedeľu vyhlásil, že na výročie Nežnej revolúcie 17. novembra vystúpia na jednom pódiu šéfovia všetkých opozičných strán.

Ilúzia o dokonalej spolupráci protificovskej opozície trvala len krátko. Hoci v sobotu na bratislavskom pódiu bok po boku vystúpili podpredsedovia strán, nedeľné vyjadrenia lídra SaS Branislava Gröhlinga v relácii V politike na TA3 vyvolali v opozičnom tábore ďalšiu búrku nevôle.

Gröhling otvára dvere Matovičovi

Gröhling v televízii sebavedomo vyhlásil, že na 17. novembra pripravuje veľké spoločné vystúpenie všetkých predsedov opozičných parlamentných strán – teda PS, SaS, KDH, Demokratov a Hnutia Slovensko.

Zároveň otvorene priznal snahu zlomiť odpor ostatných voči spolupráci s Igorom Matovičom, kvôli ktorému pritom SaS v minulom volebnom období sama odišla z vládnej koalície. „Všetci chodia po špičkách a tvária sa, že Matovič neexistuje a že tých 9 percent neexistuje. Mojou ambíciou je, aby sme sa rozprávali aj s tými, ktorí boli vylučovaní,“ uviedol šéf liberálov.

PS: Gröhling znova predbieha realitu

Reakcia najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko však prišla bleskovo a Gröhlingove plány zmietla zo stola. PS upozornilo, že nič také dohodnuté nie je.

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„Je nám ľúto, že SaS opäť prekvapuje svojich partnerov vyjadreniami, ktoré s partnermi v opozícii nemá vopred dohodnuté,“ reagovalo PS pre Denník N. Líder hnutia Michal Šimečka mal pritom Gröhlingovi ešte v piatok osobne povedať, že scenár akcie na 17. novembra je stále otvorený. Hnutie pripomenulo, že situácia nepríjemne pripomína štvrtkovú tlačovku poslanca SaS Alojza Hlinu, ktorý ohlásil spoločný protest bez vedomia partnerov a brífing sa skončil fiaskom.

Spor o Maďarskú alianciu

Za nezhodami o podobe pódia stojí aj odlišný pohľad na to, kto všetko patrí do opozičného bloku:

  • Progresívne Slovensko navrhuje otvoriť zhromaždenie pre všetky subjekty vystupujúce proti vláde, vrátane mimoparlamentných.
  • SaS síce tlačí na integráciu Matoviča, no rázne odmieta účasť Maďarskej aliancie pod vedením Lászlóa Gubíka, ktorú Gröhling označuje za skrytého spojenca Roberta Fica.

Gubík pritom tvrdí, že pozvánku na novembrové zhromaždenie už dostal, a zdôrazňuje, že jeho strana spoluprácu so Smerom aj Republikou oficiálne vylúčila. O tom, kto napokon 17. novembra na tribúnu pred ľudí reálne vystúpi, sa tak v opozícii ešte zvedie tvrdý zákulisný boj.

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Náhľadový obrázok: TASR/Martin Baumann
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