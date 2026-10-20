Vo štvrtok môže byť až o 10 stupňov chladnejšie.
Slovensko čaká v stredu (21. októbra) výrazné oteplenie. Do našej oblasti začne od juhu prúdiť teplý vzduch, vďaka ktorému sa denné teploty vyšplhajú na 17 až 23 stupňov Celzia. Oproti utorku tak môže byť až o päť stupňov teplejšie, informuje portál iMeteo.
Počasie bude pripomínať skôr koniec leta než jeseň. V najteplejších oblastiach na juhu Slovenska môže ľuďom stačiť aj tričko či krátke nohavice. Príjemné teploty však dlho nevydržia.
Už v stredu večer dorazí studený front, ktorý prinesie dážď, silný vietor a prudké ochladenie. Vo štvrtok (22. októbra) môžu byť teploty na Slovensku až o 10 stupňov nižšie.
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