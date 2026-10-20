Návrh podľa Úradu vlády vychádza z koaličnej zmluvy, ktorá zaručuje každej koaličnej strane zastúpenie na poste podpredsedu vlády.
Premiér Robert Fico navrhol prezidentovi vymenovať ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú za podpredsedníčku vlády. Informoval o tom Úrad vlády SR.
Podľa úradu návrh vychádza z koaličnej zmluvy z roku 2023, ktorá zaručuje stranám Smer, Hlas a SNS zastúpenie na poste vicepremiéra.
Po vyslovení nedôvery Tomášovi Tarabovi zastávajú funkcie podpredsedov vlády už len Robert Kaliňák za Smer a Denisa Saková za Hlas.
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