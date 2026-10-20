Na cestách do Bratislavy sa tvoria dlhé kolóny. Vodiči musia počítať so zdržaním až 50 minút
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Natália Mišániová
dnes 20. októbra 2026 o 8:37
Čas čítania 0:20

Na cestách do Bratislavy sa tvoria dlhé kolóny. Vodiči musia počítať so zdržaním až 50 minút

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Na cestách do Bratislavy sa tvoria dlhé kolóny. Vodiči musia počítať so zdržaním až 50 minút
Zdroj: Refresher

Najvýraznejšie zdržanie hlásia v smere od Dunajskej Lužnej a Rovinky, kde môžu stratiť približne 50 minút.

Na viacerých miestach v Bratislave a okolí treba v utorok ráno rátať so zdržaním. Informovali o tom Stella centrum a Zelená vlna STV.

Kolóna sa tvorí na ceste z Dunajskej Lužnej a Rovinky smerom do Bratislavy, vodiči stratia asi 50 minút. S asi 15-minútovým zdržaním treba rátať aj na R7 pri Šamoríne v smere na Bratislavu.

Vodiči sa 15 minút zdržia tiež na diaľnici D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač. Asi desaťminútová kolóna sa tvorí na diaľnici D4 smerom zo Stupavy do Devínskej Novej Vsi.

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