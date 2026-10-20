Tragický útok na základnej škole v Staškove si koncom septembra vyžiadal životy učiteľky a žiačky.
Útočník zo základnej školy v Staškove v okrese Čadca strávi najbližšie roky v reedukačnom centre. O umiestnení 13-ročného chlapca do zariadenia rozhodol súd. Informoval o tom generálny prokurátor SR Maroš Žilinka na sociálnej sieti.
Okresná prokuratúra Čadca podala v piatok (16. 10.) na Okresný súd Žilina, pracovisko Čadca, návrh na neodkladné opatrenie, dočasné odovzdanie maloletého chlapca, ktorý mal v závere septembra zaútočiť v škole v Staškove, do starostlivosti zariadenia.
V škole v Staškove došlo 29. septembra ráno k útoku nožom, ktorý má dve obete na životoch. Zraneniam na mieste podľahla 61-ročná učiteľka a 1. októbra zomrela žiačka školy. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak ôsmeho ročníka.
Vo veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy, a to v časti dokonaný a v časti v štádiu pokusu. Päť dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súviselo s iným incidentom, ktorý sa tam udial. Postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia preveruje Úrad inšpekčnej služby.
Podozrivý maloletý bol po septembrovom útoku hospitalizovaný na psychiatrii. Vzhľadom na jeho vek nie je trestne zodpovedný. V takomto prípade sa môže voči nemu uplatniť postup spočívajúci v uložení ochrannej výchovy súdom. Ochranná výchova sa môže vykonávať spravidla v osobitných výchovných zariadeniach.