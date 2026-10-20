V Podunajských Biskupiciach má vzniknúť nová zóna, v ktorej bude parkovanie počas vybraných hodín spoplatnené sumou 50 centov za hodinu.
Bratislava plánuje v roku 2027 rozšíriť systém regulovaného parkovania PAAS aj do Podunajských Biskupíc. Prvá zóna s označením PB1 Sídlisko/Sever by mala priniesť spoplatnené parkovanie počas pracovných dní od 14.00 h do polnoci a v nedeľu od 18.00 h do polnoci. Navrhovaná cena parkovania je 0,50 eura za hodinu.
V regulovanej zóne budú môcť vodiči parkovať len na vyznačených miestach alebo parkovacích pásoch. Mesto predstaví návrh obyvateľom 18. novembra o 17.00 h počas online stretnutia, na ktorom budú môcť klásť otázky a pripomienkovať pripravované zmeny.
Magistrát zároveň plánuje koordinovať zavádzanie parkovacej politiky s Vrakuňou, aby zabránil presúvaniu áut medzi susednými mestskými časťami. Systém PAAS funguje v Bratislave od roku 2022 a postupne sa rozširuje do ďalších lokalít.