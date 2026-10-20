Tento ukazovateľ zahŕňa príjmy slovenskej ekonomiky z domova aj zo zahraničia a zohráva dôležitú úlohu pri určovaní príspevkov do rozpočtu Európskej únie či nastavovaní európskych dotácií.
Hrubý národný dôchodok (HND) Slovenska dosiahol v roku 2025 hodnotu 134,2 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol o 5,3 percenta, tempo jeho rastu sa však už druhý rok po sebe spomaľovalo. Informoval o tom Štatistický úrad SR.
Hrubý národný dôchodok vyjadruje príjmy slovenskej ekonomiky z domova aj zo zahraničia. Je dôležitý najmä pri určovaní výšky príspevkov Slovenska do rozpočtu Európskej únie a pri nastavovaní dotácií z európskych fondov.
Štatistický úrad zároveň spresnil údaje za predchádzajúce roky na základe nových informácií a požiadaviek Eurostatu. Údaje o HND Slovensko každoročne predkladá Európskej únii.