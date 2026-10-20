Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak na kúrení preplatíš desiatky eur
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Daniel Zbudila
dnes 20. októbra 2026 o 19:30
Čas čítania 1:09

Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak na kúrení preplatíš desiatky eur

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Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak na kúrení preplatíš desiatky eur

Chladné dni ohlasujú začiatok novej vykurovacej sezóny.

Pravidlá na Slovensku hovoria jasne – vykurovacia sezóna štartuje vtedy, keď priemerná denná teplota klesne pod hranicu 13 stupňov počas dvoch po sebe nasledujúcich dní. Chladnejšie septembrové počasie už mnohých prinútilo siahnuť po termostatoch. Ak však vykurovací systém po dlhej letnej prestávke nezbavíte nahromadeného vzduchu, nebude fungovať správne a poriadne vám prevetrá peňaženku, píše magazín Urob si sám.

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Zradné merače tepla a studené izby

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Náhľadový obrázok: Pixabay
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